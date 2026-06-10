Москва10 июн Вести.До конца 2026 года завершение специальной военной операции вряд ли возможно. Такое мнение ИС "Вести" выразил военный корреспондент Александр Сладков.

Он отметил, что поставленные задачи будут выполнены "вовремя".

До конца года мы, конечно, навряд ли завершим... Если будут определенные какие-то этапы обеспечения новые и какие-то, может быть, новости в применении беспилотных летательных аппаратов с нашей стороны, тогда успеем. Но пускай они нас не подгоняют. Зачем они нас подгоняют? Мы все сделаем вовремя сказал Сладков

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что России важно обеспечить свои интересы и выполнить задачи, которые были поставлены в начале спецоперации.