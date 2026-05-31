На Западе признали, что диалог Лаврова и Рубио стал для них предупреждением

Москва31 мая Вести.Телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио стал предупреждением для Запада. Об этом пишет швейцарский журнал Die Weltwoche.

По мнению авторов, складывается впечатление, что западные лидеры намеренно игнорируют тревожные сигналы и возможные последствия собственных решений.

Хотя Москва пока не привела свою угрозу в исполнение, сам факт ее озвучивания свидетельствует о том, что ставки продолжают расти. В украинском конфликте всегда было две стороны — Россия и Запад; однако теперь противники подходят все ближе к новому уровню эскалации отмечается в публикации

Журнал подчеркивает, что лидеры Запада продолжают продвигать идею "слабости Москвы", несмотря на заявления российского президента Владимира Путина о том, что конфликт на Украине близок к завершению.

Телефонный разговор Сергея Лаврова и Марко Рубио состоялся 25 мая. Сергей Лавров официально заявил американцам, что в ответ на продолжающийся террор киевского режима российская армия приступает к системным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ, и по центрам принятия соответствующих решений.