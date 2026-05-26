Рябков: сигналы Лаврова по Украине были восприняты Рубио внимательно

Москва26 мая Вести.Госсекретарь США Марко Рубио внимательно воспринял сигналы главы МИД РФ Сергея Лаврова о ситуации на Украине и решении России наносить систематические удары по предприятиям ВПК в Киеве. Об этом заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

В понедельник состоялся телефонный разговор Лаврова и Рубио. Стороны обсудили удар ВСУ по учебному корпусу и общежитию в Старобельске в ЛНР, Лавров сообщил Рубио об ударах России по объектам в Киеве и привлек внимание госсекретаря к рекомендации эвакуировать граждан США из украинской столицы.

Я не буду пересказывать реакцию американской стороны​​​. … Могу сказать, что госсекретарь внимательно воспринял все сигналы, которые направил наш министр (иностранных дел Сергей Лавров) сказал Рябков на полях I Международного форума по безопасности под эгидой Совбеза России

Ранее в МИД РФ оценили атаку ВСУ в Старобельске как террористический акт, отметив, что действия Киева переполнили чашу терпения России.

Рубио сообщал, что после беседы с Лавровым проинформировал американского президента Дональда Трампа о шагах РФ.