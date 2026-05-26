Москва26 маяВести.Госсекретарь США Марко Рубио внимательно воспринял сигналы главы МИД РФ Сергея Лаврова о ситуации на Украине и решении России наносить систематические удары по предприятиям ВПК в Киеве. Об этом заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.
В понедельник состоялся телефонный разговор Лаврова и Рубио. Стороны обсудили удар ВСУ по учебному корпусу и общежитию в Старобельске в ЛНР, Лавров сообщил Рубио об ударах России по объектам в Киеве и привлек внимание госсекретаря к рекомендации эвакуировать граждан США из украинской столицы.
Я не буду пересказывать реакцию американской стороны. … Могу сказать, что госсекретарь внимательно воспринял все сигналы, которые направил наш министр (иностранных дел Сергей Лавров)сказал Рябков на полях I Международного форума по безопасности под эгидой Совбеза России
Ранее в МИД РФ оценили атаку ВСУ в Старобельске как террористический акт, отметив, что действия Киева переполнили чашу терпения России.
Рубио сообщал, что после беседы с Лавровым проинформировал американского президента Дональда Трампа о шагах РФ.