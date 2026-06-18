Володин: Запад, как и Киев, виновен в трагедии с белорусским автобусом

Володин заявил, что Киев и Запад виновны в трагедии с белорусским автобусом Володин: Запад, как и Киев, виновен в трагедии с белорусским автобусом

Москва18 июн Вести.Страны Запада, как и неонацистский киевский режим, виновны в трагедии с автобусом со школьниками в Брянской области. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

ВСУ ударили по белорусскому автобусу в Брянской области днем 17 июня. Он перевозил детскую футбольную команду города Речицы из Гомеля на отдых в Геленджик. В результате атаки погибла супруга тренера. Еще восемь человек, в том числе шестеро детей, пострадали.

Но ни по одному из вышеперечисленных случаев представители коллективного Запада не высказали слов осуждения. И уж тем более соболезнований родным и близким погибших. Ответ очевиден: как и неонацистский режим Киева, они виновны в этих преступлениях написал Володин в MAX

Речь идет об ударе беспилотником по автобусу с детьми, а также об истреблении жителей Донбасса укронацистами в прошлые годы.

Он подчеркнул, что киевский режим на фоне поражения и отступления ВСУ на линии фронта выбрал терроризм в качестве основного способа ведения войны.