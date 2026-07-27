Москва27 июл Вести.Освобождение города Белицкое в ДНР нарушило пути снабжения ВСУ в регионе. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

Бои за Белицкое, которое противник превратил в мощный укрепрайон и использовал как опорный пункт для атак и удержания позиций, велись действительно долгие месяцы. Его освобождение позволило также расширить зону контроля и нарушить важные пути снабжения противника заявил Пушилин

Ранее сообщалось, что взвод сотрудников Нацгвардии Украины сдался в плен в Белицком. Об этом рассказал начальник разведки 51-й общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" с позывным Апостол.