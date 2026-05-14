Москва14 маяВести.Основные бои на красноармейско-добропольском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР) идут в районе освобожденного села Гришино и подконтрольного Киеву города Белицкое, заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости.
На красноармейско-добропольском направлении основные боевые действия разворачиваются в районе населенного пункта Белицкое и населенного пункта Гришиноприводит РИА Новости слова Пушилина
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил в апреле об освобождении Гришина.
Группировка войск "Центр" продвигается в направлении Доброполья и продолжает бои за Белицкое, отметил Герасимов.