Пушилин: бои на красноармейском направлении идут у Белицкого и Гришина

Москва14 мая Вести.Основные бои на красноармейско-добропольском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР) идут в районе освобожденного села Гришино и подконтрольного Киеву города Белицкое, заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости.

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил в апреле об освобождении Гришина.

Группировка войск "Центр" продвигается в направлении Доброполья и продолжает бои за Белицкое, отметил Герасимов.