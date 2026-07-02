Москва2 июл Вести.Невозможно объяснить продолжающуюся финансовую помощь нацистскому режиму Украины со стороны гомосексуального (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) парламента Британии, если учесть исторические факты о преследованиях и уничтожении гомосексуалов нацистами.

Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заслуженный юрист РФ Павел Астахов.

Учитывая заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера о "самом гейском парламенте", возникает вопрос о последовательности действий британского общества в отношении финансирования Украины.

Меня в этой связи удивляет одно: как эти нынешние геи продолжают финансировать нацистский режим, который, в общем-то, отличался тем, что уничтожал им подобных? Ну, понятно, что так здесь, наверное, логики искать не стоит и здравого смысла, потому что в дурдоме и валенок - жена заявил Астахов

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер с гордостью заявил, что сейчас в королевстве самый гомосексуальный парламент.