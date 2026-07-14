Освобождение Константиновки вызвало панику и бегство ВСУ с позиций Эксперт Кнутов рассказал о панике в ВСУ после потери Константиновки

Москва14 июл Вести.Освобождение Константиновки проходило с использованием тактики "клещей", которая вызвала панику в рядах ВСУ, а также привела к их бегству с позиций. Об этом ИС "Вести" рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Он добавил, что украинские войска, которые пытались покинуть Константиновку, попадали под огонь ВС РФ.

Константиновку освобождали, брали ее в "клещи" с двух сторон, внутри города действовали. И это произвело паническое впечатление на украинских военных и вызвало даже бегство с позиций. Учитывая то, что в Константиновке шли такие бои, достаточно хорошо организованные и в тактическом плане успешные, это привело к тому, что противник пытался выйти из города, охваченный паникой. И то, что у нас были группы в Алексеевке, Дружковке, и одна группа продвинулась к Дружковке, это позволило нам сдерживать военных, которые пытались выйти из Константиновки, и уничтожать их рассказал Кнутов

Ранее сообщалось, что бойцы, освобождавшие Константиновку, будут представлены к государственным наградам. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин.