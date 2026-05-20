Жители Таганрога жалуются на массовое отравление собак в городе

Москва20 мая Вести.Полиция проверяет информацию о найденных под Таганрогом трупах собак. Их обнаружили неподалеку от центра содержания животных. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В дежурную часть отдела МВД России по Неклиновскому району поступило сообщение местного жителя об обнаружении трупов собак на участке местности вблизи села Федоровка. говорится в сообщении

В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего. Ранее в соцсетях Таганрога появились фотографии мертвых псов, сообщил информационный портал donday.ru. Жители подозревают, что они отравились.

Как умерли животные, не известно.