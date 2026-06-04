Москва4 июн Вести.В Марксе в отношении 47-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело об угрозе убийством. Как сообщает ГУ МВД России по Саратовской области, мужчина хотел расправиться с экс-женой при помощи хрустальной вазы.

Отмечается, что в полицию 3 июня, в среду, обратился сам фигурант, заявив, что его избивает бывшая супруга. Однако полицейские выяснили, что агрессором выступил именно мужчина.

Со слов женщины, ее бывший супруг в состоянии алкогольного опьянения находился дома, в котором они совместно проживают. В ходе словесного конфликта дебошир замахнулся на нее хрустальной вазой, высказывая при этом угрозы убийством… Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

На время расследования суд оставил мужчину на свободе, отпустив с обязательством по явке.