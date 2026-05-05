Экономист Балынин: пенсию перестанут платить, если за ней не приходят полгода

Пенсию могут перестать платить, если за ней не приходят в течение полугода Экономист Балынин: пенсию перестанут платить, если за ней не приходят полгода

Москва5 мая Вести.Выплату пенсии по старости в России могут прекратить в случае, если за ней не приходят в течение полугода, рассказал Газете.ru кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Бплынин.

В разговоре с изданием он указал, что выплата пенсии прекращается на полгода начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек указанный срок неявки за соцвыплатой.

Экономист перечислил еще несколько причин, по которым выплата пенсии может быть приостановлена. Так, ее прекращают сроком на три месяца, если человек с инвалидности не явился в назначенный срок на переосвидетельствование в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы.

Кроме того, выплату пенсии приостановят для получателей поддержки по потере кормильца, которые достигли совершеннолетия, если отсутствуют подтвержденные данные об обучении такого лица по очной форме в образовательной организации, обучающей по основным образовательным программам. По словам эксперта, в этом случае при достижения указанным лицом 18 лет пенсия также приостанавливается на полгода с первого числа месяца, следующего за месяцем, когда лицо достигло совершеннолетия, либо месяцем, когда истек срок обучения.

Балынин добавил, что четвертой причиной приостановки пенсии сроком на полгода является окончание обучения получателя соцвыплат по потере кормильца после достижения им совершеннолетия, подтвержденного документом образовательной организации.

Эксперт резюмировал, что в случае устранения причин приостановки выплат страховой пенсии она будет возобновлена, для этого россиянам необходимо предоставить заявление и соответствующие документы, которые рассмотрят не позднее чем через пять рабочих дней со дня приема.