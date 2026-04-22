Роскомнадзор отозвал почти 2 тысячи лицензий операторов связи

Москва22 апр Вести.Роскомнадзор (РКН) отозвал 1967 лицензий у 1025 операторов связи в 2026 году, сообщили представители ведомства агентству РИА Новости.

Представители РКН пояснили, что ежегодно происходит аннулирование лицензий операторов связи, которые не подали отчет о своей деятельности.

Касается это в основном разрешений на отдельные виды услуг, которые операторы перестают оказывать. При этом в случае необходимости они могут обратиться в ведомство за получением новой лицензии.

В текущем году прекращено 1967 лицензий у 1025 операторов связи. Всего в настоящее время в РФ действует 20 564 лицензии у 6980 лицензиатов сообщили в РКН

Ранее издание "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщило, что Роскомнадзор разрешил использовать некоторые VPN-сервисы в России. Журналисты уточнили, что речь идет о некоем "белом списке" VPN-сервисов и прокси-серверов.