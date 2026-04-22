РКН не блокировал группу для помощи больным диабетом в соцсети "ВКонтакте"

Москва22 апр Вести.Роскомнадзор не блокировал группу в социальной сети "ВКонтакте", предназначенную для помощи людям с сахарным диабетом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Представители РКН прокомментировали жалобу владелицы сообщества на удаление раздела для взаимопомощи.

Ведомство не принимало меры по ограничению доступа ко всей группе "Нюра Шарикова l Сахарный диабет", она доступна. Информацию о том, почему материалы на странице были признаны запрещенными, следует уточнить у Росздравнадзора говорится в сообщении

В РКН также уточнили, что в марте на основании решения Росздравнадзора направили во "ВКонтакте" уведомление о том, что одна из страниц этой группы внесена в Единый реестр запрещенной информации.

Причиной стало размещение на ней сведений о продаже рецептурных лекарственных препаратов.

