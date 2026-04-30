В Центре имени Хруничева рассказали о развитии производственных процессов Конструктор Кузнецов рассказал о развитии производства Центра имени Хруничева

Москва30 апр Вести.Производство Центра имени Хруничева будет развиваться в сторону аддитивного изготовления крупногабаритных деталей, сообщил ИС "Вести" генеральный конструктор КБ "Салют" ГКНПЦ им. М. В. Хруничева Сергей Кузнецов.

Все инновации – это как раз московская площадка. Все, что будет применяться в далеком или недалеком будущем, будет рождаться здесь. Производство [будет развиваться] в сторону аддитивного изготовления крупногабаритных деталей, в пользу широкого применения композитных материалов, развития радиоэлектроники в составе наших изделий отметил он

Как сообщалось ранее, серийное производство Центра имени Хруничева из Москвы переедет на площадку в Омске. В том числе полный цикл создания ракет "Ангара".

Раньше на одно конструкторское бюро работало несколько заводов, сейчас в какой-то части, в какой-то мере мы возвращаемся к этой схеме, чтобы наиболее интеллектуальная составляющая была сконцентрирована в одном месте, а производственные возможности в нескольких местах заявил заместитель гендиректора по производству ГКНПЦ им. М. В. Хруничева Роман Хохлов

Ранее в Роскосмосе сообщили, что намерены использовать искусственный интеллект в проектировании и моделировании.