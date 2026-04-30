Новая модель "Ангары" пригодится для полетов к будущей орбитальной станции Центр Хруничева: новая "Ангара" станет средством вывода человека в космос

Москва30 апр Вести.Для первых экземпляров модернизированной ракеты-носителя "Ангара" уже есть полезная нагрузка для вывода на орбиту, сообщил ИС "Вести" заместитель гендиректора по производству ГКНПЦ им. М.В. Хруничева Роман Хохлов.

Эта машина визуально похожа на то, что мы уже видели - "Ангара А5", но внутри она совершенно другая, с другими технологиями, другими технологическими подходами. Задача московской площадки [Центра Хруничева] эти подходы отработать и в рамках ранее принятых решений поставить на серийное производство в Омске. На первые 8 ракет модернизированной "Ангары" уже есть полезная нагрузка заявил он

Новая "Ангара" также сможет стать еще одним способом выведения в космос человека, отметил генеральный конструктор КБ"Салют" ГКНПЦ им. М. В. Хруничева Сергей Кузнецов.

Мы разрабатываем пилотируемую версию "Ангары". Для того, чтобы обслуживать новую станцию, создается новый корабль. Он имеет повышенные габаритно-массовые характеристики. Там больше экипаж планируется, больше грузов планируется доставлять, и поэтому нужна более тяжелая версия [ракеты-носителя] добавил он

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что стартовый комплекс для ракет-носителей тяжелого класса "Ангара" введен в эксплуатацию на космодроме "Восточный".