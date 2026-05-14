Цыганова не верит в искренний порыв актера Дмитрия Назарова вернуться в Россию Певица Цыганова не верит в искренность намерения актера Назарова вернуться в РФ

Москва14 мая Вести.Певица Вика Цыганова не верит в искренность актера Дмитрия Назарова (известного по роли шефа Виктора Баринова в сериале "Кухня"), который вместе с женой Ольгой Васильевой хочет вернуться обратно в Россию, после того как на фоне критики спецоперации уехал жить во Францию. Свое мнение Цыганова высказала в беседе с РИА Новости.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что Ольга Васильева написала письмо в Госдуму с просьбой позволить их семье вернуться в Россию. По ее словам, во Франции они столкнулись с трудностями, а также в последние годы Дмитрий Назаров серьезно болел.

При этом она указала, что они никогда не поддерживали ВСУ и не делали антироссийских высказываний.

Певица Виктория Цыганова дала свой комментарий по поводу этого заявления. Она в искренность намерения актеров не верит, так как их желание вернуться может быть связано с нестабильным материальным положением.

Если люди просят прощения, их надо прощать - этому учит Господь. Но можно ли верить в их искренность? У меня смешанные чувства. Я не верю в его искренность. Предавший однажды предаст и во второй, и в третий раз отметила Цыганова в беседе с агентством

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявлял, что пока не видел письма жены Назарова о возвращении в РФ.