Москва27 июл Вести.В Пермском крае найдено тело художницы Олеси Косаревой, которую унесло паводком 10 июля. О гибели девушки сообщила в Telegram-канале ее мать Анастасия Косарева.

Тело сильно пострадало, опознать по нему невозможно, я узнала Олесю по одежде. Ее тело прошло страшный путь: 40 километров в потоке, пока не застряло в завале из мусора и деревьев. говорится в сообщении

Тело художницы было обнаружено в 40 км от поселка Кын, где 10 июля произошел сильный паводок. Олеся вместе с матерью зашла в дом, чтобы собрать вещи. Когда они уже стояли на крыльце, дом пополз к реке, потоком сорвало веранду вместе с женщинами. Мать смогла выбраться к берегу, а Олесю с рюкзаком утащило дальше.

Поиски длились две недели.