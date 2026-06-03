В Ханты-Мансийске на реке Иртыш обнаружено тело пенсионерки

В Ханты-Мансийске на реке Иртыш обнаружено тело женщины В Ханты-Мансийске на реке Иртыш обнаружено тело пенсионерки

Москва3 июн Вести.В Ханты-Мансийске на реке Иртыш обнаружено тело женщины 1959 г.р. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Труп был обнаружен 3 июня в реке в районе набережной имени Г. Райшева.

На место происшествия привлекались специалисты поисково-спасательного подразделения КУ "Центроспас-Югория" и следственно-оперативная группа МОМВД России "Ханты-Мансийский". В настоящее время проводятся следственные мероприятия – говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Все обстоятельства устанавливаются.