Москва3 июнВести.В Ханты-Мансийске на реке Иртыш обнаружено тело женщины 1959 г.р. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
Труп был обнаружен 3 июня в реке в районе набережной имени Г. Райшева.
На место происшествия привлекались специалисты поисково-спасательного подразделения КУ "Центроспас-Югория" и следственно-оперативная группа МОМВД России "Ханты-Мансийский". В настоящее время проводятся следственные мероприятия –говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Все обстоятельства устанавливаются.