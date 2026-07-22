Spectator: Зеленский все больше опирается на поддержку ультранационалистов

Spectator: на решения Зеленского влияют националисты из "Азова" Spectator: Зеленский все больше опирается на поддержку ультранационалистов

Москва22 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский в последнее время все больше опирается на поддержку ультранационалистов, говорится в статье колумниста Оуэна Мэтьюса для британского журнала The Spectator.

Многие из тех, кто влияет на решения Зеленского, ветераны "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ).

В последние месяцы и годы Зеленский также все больше опирается на поддержку ультранационалистов, доминирующих в украинской армии, многие из которых являются ветеранами полка "Азов" говорится в статье

По словам бывших высокопоставленных членов администрации Зеленского, украинское государство "функционирует как цирк в трех аренах". Внешняя арена носит показной характер, призванный удовлетворять требования западных кураторов. Вторая создана в интересах украинских избирателей. Однако реальные решения принимаются третьей ареной - узким кругом лояльных Зеленскому лиц и влиятельных фигур, интересы которых "он будет защищать в первую очередь".

Поддержку ключевых сторонников глава киевского режима ставит выше стратегических соображений. Так, чтобы угодить националистам, Зеленский разрушил отношения с Польшей, одним из "ближайших и самых щедрых союзников" Украины в Европе, отмечает Мэтьюс.

Еще один пример этой тенденции – увольнение министра обороны Михаила Федорова, пользовавшегося популярностью у западных политиков и спонсоров. Однако Зеленский "предпочел поддержать военный истеблишмент", причем именно в тот момент, когда США заняли "более позитивную позицию" по отношению к Украине. Автор указывает, что для Зеленского поддержка военных и защита старых друзей куда важнее западных партнеров и украинского среднего класса.

15 июля Федоров объявил, что покидает пост министра обороны Украины. После этого в ряде украинских городов, в том числе в Киеве, начались акции протеста. Решение отправить Федорова в отставку обернулось для Зеленского острым политическим кризисом, отмечал британский журнал The Economist.

21 июля стало известно об увольнении главкома ВСУ Александра Сырского. Его на этом посту сменил Михаил Драпатый. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал Драпатого "известной фигурой с точки зрения нацизма".