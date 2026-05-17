Москва17 маяВести.Руководитель группы наемников из Грузии, которые принимали участие в вооруженном конфликте на стороне ВСУ, Мамука Мамулашвили вывел денежные средства в США, а затем обналичил их.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые ведомства.
За океаном обналичиванием занималась некоммерческая организация Georgian Humanitarian Legion, зарегистрированная в Техасерассказали источники агентства
Отмечается, что компания была основана Мамулашвили, его родной сестрой и подозреваемом в мошенничестве американцем Ричардом Шарпом.
Собеседник ТАСС также подчеркнул, что Шарп с 2015 года не раз считался участником мошеннических схемах на территории США.