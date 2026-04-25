Украина может потерять не только Донбасс, но и другие земли, считает Мендель Бывшая пресс-секретарь Зеленского: Украина рискует потерять не только Донбасс

Москва25 апр Вести.Украина рискует лишиться не только Донбасса, но и других земель, однако в стране никто не упоминает об этом, заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

На своей странице в соцсети X она написала, что многие эксперты дискутируют о том, следует ли Украине уступить Донбасс в качестве компромисса, чтобы остановить военные действия.

Странно, но почти никто в этих дискуссиях не упоминает, что российские войска одновременно наступают в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях. Каждый день Украина не только рискует потерять Донбасс, но и сталкивается с реальной опасностью потери территорий в нескольких других регионах. продолжила Мендель

25 апреля стало известно, что российские военные освободили населенный пункт Бочково в Харьковской области. Как отметили в МО РФ, Бочково было форпостом ВСУ, откуда они наносили удары по российским позициям.