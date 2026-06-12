Зеленский: выплаты для военнослужащих ВСУ могут достичь 300 тысяч гривен

Зеленский раскрыл размеры новых выплат для военнослужащих ВСУ Зеленский: выплаты для военнослужащих ВСУ могут достичь 300 тысяч гривен

Москва12 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил об увеличении выплат военнослужащим и введении новых условий контрактной службы в армии.

В своем Telegram-канале глава киевского режима написал, что инициативы направлены на повышение финансовой устойчивости оборонного сектора и дальнейшую трансформацию Вооруженных сил.

Так, минимальный уровень выплат военнослужащим в тылу составит 30 тысяч гривен (по нынешнему курсу это 48 тыс. рублей - прим. ред.). Размер денежного довольствия будет зависеть от количества и сложности выполняемых задач. Для военнослужащих, находящихся на передовой, средний уровень выплат, по словам Зеленского, должен достигнуть 300 тысяч гривен (примерно 480 тыс. рублей - прим. ред).

Есть ресурс, чтобы увеличить выплаты в армии. Минимум 30 тысяч гривен в тылу. Чем больше боевых задач, тем выше уровень выплат. Будут новые, значительно более сильные контракты для пехотинцев. В среднем 300 тысяч гривен на передовой. Все держится на украинской пехоте, на нашем украинском пехотинце написал Зеленский

Кроме того, глава киевского режима заявил о внедрении новых контрактов для пехотинцев с четко определенными сроками службы – на 10, 14 или 24 месяца, а также с прописанными условиями отсрочек и увольнения.

Отдельные меры - для командного состава. Зеленский сообщил, что выплаты командирам также будут увеличены для сохранения опытных кадров в армии. Ожидается, что кабинет министров утвердит механизм реализации новых мер, а первые дополнительные выплаты начнутся уже в июне.