Армия России взяла под контроль село Петро-Ивановка в Харьковской области

Российская армия взяла под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области Армия России взяла под контроль село Петро-Ивановка в Харьковской области

Москва7 июл Вести.Российская армия взяла под контроль населенный пункт Петро-Ивановка в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль населенный пункт Петро-Ивановка Харьковской области говорится в сообщении ведомства

Ранее российские войска установили контроль сразу над четырьмя населенными пунктами в Харьковской области: Шийковкой, Новым Миром, Чернещиной и Дружелюбовкой.

Президент РФ Владимир Путин в начале июля отмечал, что в Харьковской и Сумской областях планово идет создание зоны безопасности, там с начала года освобождено 133 населенных пункта. Россия формирует зону безопасности на Украине, чтобы устранить угрозу для приграничных регионов.