Москва19 маяВести.В селе Тресоруково Воронежской области 20-летний юноша погиб в ДТП, еще 3 подростков госпитализированы. Об этом сообщило региональное ГУ МВД России.
Трагедия произошла накануне около 20.00 мск у дома № 1 по улице Советская в селе Тресоруково. Предварительно, 20-летний водитель Kia Rio не справился с управлением, съехал с дороги и допустил опрокидывание машины с последующим наездом на деревья.
Водитель автомобиля "Киа Рио" от полученных травм скончался на месте... Трое несовершеннолетних пассажиров… — девочки, в возрасте 15 и 12 лет, и мальчик, в возрасте 15 лет, получили телесные повреждения, доставлены в медицинское учреждениеговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.