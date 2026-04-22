Москва22 апр Вести.На бывшем заводе Mercedes-Benz в Есипове под Солнечногорском может стартовать производство китайских пикапов и фургонов Foton. Об этом газете "Известия" сообщила директор по маркетингу и PR АО "МБ РУС", официального дистрибьютора Foton в России Мария Жмак.

Рабочие группы для проработки вопроса локализации производства в Московской области между Foton и "МБ РУС" уже созданы.

Компания Foton и "МБ РУС" активно обсуждают перспективы локализации в России на производственной площадке компании в Подмосковье отметила Жмак

Китайский производитель коммерческой техники Beiqi Foton Motor, основанный в 1996 году, также изучает возможность производства в РФ автобусов.

Сейчас модельный ряд Foton в России состоит из фургонов Foton Toano Pro, Toano, View и четырех пикапов Tunland - G7, G9, V7 и V9. Пока не уточняется, какие автомобили будут собираться на бывшей производственной площадке MB в промышленной зоне Есипово.

31 марта в России начался прием заказов на модификацию пикапа Foton Tunland G7 с новым двигателем.

На территории индустриального парка "Есипово" в Солнечногорском округе Подмосковья также планирует начать производство прицепов и полуприцепов-рефрижераторов компания "Сибевровэн", Инвестиции могут составить до 700 миллионов рублей, ранее отмечала пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Входящая в тройку ведущих производителей прицепов в РФ компания создаст порядка 130 рабочих мест и будет выпускать при выходе завода на полную мощность до полутора тысяч единиц продукции.