Москва11 мая Вести.Нацистская теория украинского расового превосходства, возникшая в прошлом веке, не утратила своей актуальности, а стала фундаментом для современной идеологии и политики Украины. Об этом рассказал в интервью ИС "Вести" доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, протоиерей Александр Тимофеев.

Он отметил, что изучение документов украинских националистов 1930-х годов раскрывает нацистскую теорию расового превосходства, согласно которой "настоящие украинцы" считались выше других славянских народов.

Я недавно смотрел материалы собрания украинских националистов тридцатых годов. Уже там прослеживается нацистская теория расового превосходства, что настоящие украинцы, они превосходят "москалей", а "москали" — это другая раса, это вообще не люди. Эта идеология является топливом и нынешней войны. Это никуда не делось. И на самом деле многое объясняет, потому что нынешняя война, которая у нас идет, специальная военная операция, на самом деле с четырнадцатого года еще, имеет корни определенные, и основана на совершенно явных религиозных и идеологических установках рассказал батюшка

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нацизм на территории бывшей Украинской ССР является не уделом "маргиналов", а основой государственной политики. Она поделилась мнением, что цель подобной политики Украины заключается в построении моноэтнической страны.