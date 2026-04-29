Глава СПЧ Фадеев связал конфликт на Украине с распадом Советского Союза Глава СПЧ Фадеев назвал конфликт на Украине последствием распада СССР

Москва29 апр Вести.Конфликт на Украине случился из-за распада СССР, в котором забыли о прежнем единстве и цельности. Об этом ИС "Вести" заявил председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев на полях просветительского марафона "Знание. Первые".

Он отметил, что в историческом масштабе развал Советского Союза случился недавно, поэтому последствия этого распада откликаются до сих пор.

Страна огромная развалилась — Советский Союз. И совсем недавно. Потому что забыли об этом единстве, потому что забыли о цельности. Война на Украине — это же следствие того развала. И цена этого огромна сказал он

Федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" стартовал 28 апреля в Москве. В рамках мероприятия выступят политики, ученые, спортсмены, деятели культуры и искусства.