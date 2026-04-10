Москва10 апр Вести.Европа после распада СССР активно пыталась внедрить на Украине ультранационализм. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По его словам, Украина стала прекрасным полем для экспериментов.

Причем эти эксперименты начались, по-моему, еще до Второй мировой войны … Но в силу того, что произошло с великим Советским Союзом – распад, эти силы, я имею в виду западные, и Лондон, и Париж, и Берлин заметно активизировались, раскачали вот этот ультранационализм, граничащий просто с фашизмом. И постарались все это внедрить и получилось сказал Карасин

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам заявил, что Европа повторяет ошибки своих дедов, которые хотели сделать Россию меньше.