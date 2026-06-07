Запланированный на понедельник визит Зеленского в Венгрию был перенесен Визит Зеленского в Будапешт перенесен

Москва7 июн Вести.Запланированный на понедельник визит Владимира Зеленского в Будапешт, а также встреча с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром были перенесены. Об этом сообщил венгерский портал HVG.

Уточняется, что встреча была отложена из-за того, что стороны не смогли согласовать все процедуры.

В итоге было принято решение отложить визит говорится в материалах

Киев и Будапешт запланировали переговоры по теме восстановления прав закарпатских венгров и по вопросу вступления Украины в ЕС.

Ранее Венгрия сняла после 17 месяцев блокировки отказался от вето, мешавшего вступлению Украины в Евросоюз.