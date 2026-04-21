Сийярто не приедет на министерское заседание ЕС для обсуждения помощи Украине

Москва21 апр Вести.Глава венгерского МИД Петер Сийярто не приедет на министерское заседание Евросоюза в Люксембург. Об этом сообщает издание Politico.

В ходе него страны ЕС намерены обсудить выдачу Украине помощи в виде кредита в 90 миллиардов евро, а также ввести ряд санкций в отношении РФ.

По информации источника, другие венгерские представители все же будут присутствовать на встрече.

При этом, анонимный европейский чиновник выразил мнение, что без Сийярто сторонам будет крайне сложно выработать какое-либо решение.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не снимет вето с кредита ЕС Украине на 90 миллиардов евро, пока не будет восстановлен транзит нефти по трубопроводу "Дружба".