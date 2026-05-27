Вучич сообщил о соглашениях с Китаем об инвестициях на сумму 953 млн евро

Москва27 мая Вести.Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в ходе своего визита в Китае договорился об инвестициях на 953 миллиона евро. Об этом сообщила сербская газета Danas.

Вучич 24 мая прибыл с визитом в КНР​​​. Он пробудет в Китае до 28 мая.

По словам Сербского лидера, совокупный объем инвестиций, о котором удалось договориться, составил 953 миллиона евро.

Это для моей Сербии огромные деньги, и спасибо всем, кто в этом участвовал сказал Вучич журналистам

По словам сербского лидера, в КНР он уже переговорил с 18 инвесторами, а также планирует провести переговоры еще с пятью китайскими компаниями.