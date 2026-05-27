Москва27 маяВести.Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в ходе своего визита в Китае договорился об инвестициях на 953 миллиона евро. Об этом сообщила сербская газета Danas.
Вучич 24 мая прибыл с визитом в КНР. Он пробудет в Китае до 28 мая.
Это для моей Сербии огромные деньги, и спасибо всем, кто в этом участвовалсказал Вучич журналистам
По словам сербского лидера, в КНР он уже переговорил с 18 инвесторами, а также планирует провести переговоры еще с пятью китайскими компаниями.