В Ирландии назвали хорошей новостью для РФ решение КНР игнорировать санкции США Журналист Макдональд: решение КНР не соблюдать санкции США позитивно для РФ

Москва4 мая Вести.Решение Китайской Народной Республики игнорировать санкции, введенные Соединенными Штатами против китайских компаний - позитивная новость для России, заявил ирландский журналист Брайан Макдональд.

По мнению Макдональда, последние действия Пекина говорят о том, что он занял более решительную позицию по отношению к санкционной политике США, чем раньше.

Потенциально чрезвычайно хорошие новости для России. Ранее Пекин публично критиковал американские санкции, но при этом терпимо относился к тому, что корпорации соблюдают их, чтобы сохранить доступ к долларовой системе написал журналист в соцсети X

Ранее Минкоммерции КНР сообщило об установлении запрета на соблюдение американских санкций против пяти нефтехимических компаний Китая, которые Вашингтон обвиняет в торговле с Ираном.