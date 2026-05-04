Москва4 маяВести.Решение Китайской Народной Республики игнорировать санкции, введенные Соединенными Штатами против китайских компаний - позитивная новость для России, заявил ирландский журналист Брайан Макдональд.
По мнению Макдональда, последние действия Пекина говорят о том, что он занял более решительную позицию по отношению к санкционной политике США, чем раньше.
Потенциально чрезвычайно хорошие новости для России. Ранее Пекин публично критиковал американские санкции, но при этом терпимо относился к тому, что корпорации соблюдают их, чтобы сохранить доступ к долларовой системенаписал журналист в соцсети X
Ранее Минкоммерции КНР сообщило об установлении запрета на соблюдение американских санкций против пяти нефтехимических компаний Китая, которые Вашингтон обвиняет в торговле с Ираном.