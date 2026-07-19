ВС РФ поразили тренировочную базу с иностранными наемниками под Одессой

ВС России ударили по тренировочной базе с иностранными наемниками под Одессой ВС РФ поразили тренировочную базу с иностранными наемниками под Одессой

Москва19 июл Вести.ВС России нанесли массированный удар по Одесской области. Атаке подверглись порт Южный, тренировочная база ВСУ и склад военной техники. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале.

Он отметил, что российские военные провели очередную масштабную комбинированную ракетно-дроновую атаку.

Под ударом оказался порт Южный, через который проходят топливо, техника, контейнерные грузы и имущество военного назначения сообщил он

Также в районе Каролино-Бугаза поражена тренировочная база, где находились иностранные наемники и украинские добровольческие подразделения.

Как сообщили ранее в Минобороны, Вооруженные силы России в ночь на воскресенье нанесли массированный удар по предприятиям ВПК и логистическим центрам в Киеве и Киевской области.