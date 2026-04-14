Москва14 апр Вести.Главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша выступил с прогнозом масштабного энергетического кризиса в Европе. Выступая перед прессой 14 апреля 2026 года, представитель фонда подчеркнул необходимость срочного восстановления бюджетных резервов и строгого соблюдения фискальных правил странами ЕС.

По словам Гуринша, грядущее испытание потребует от правительств адресной поддержки наиболее уязвимых домохозяйств и предприятий. Экономист констатировал, что мировая экономика вошла в фазу очередного сложного испытания, спровоцированного в том числе дестабилизацией ситуации на Ближнем Востоке после начала масштабной операции США и Израиля против Ирана в конце февраля.