BZ: Брюссель переходит к политике цифровизации, за которую критикует РФ и КНР

Москва18 мая Вести.Еврокомиссия (ЕК) выстраивает цифровую инфраструктуру, за которую критиковала Пекин и Москву. Об этом пишет газета Berliner Zeitung (BZ).

Отмечается, что пока Москва и Пекин совершенствуют инструменты цифровизации, Брюссель пытается найти похожие решения. При этом риторика резко меняется: достижения РФ и КНР - это "угроза" принципам демократии, внедрение аналогичных механизмов в ЕС - это способ обеспечить устойчивость и сохранение "европейских ценностей".

Собственная платежная платформа, собственная социальная сеть, собственная разведывательная служба, собственное приложение для цифровой идентификации - то, что раньше ассоциировалось с Китаем или Россией, теперь создается в Брюсселе говорится в материале

Издание также обратило внимание на то, что в Брюсселе, заявляя о соблюдении принципов демократии, одновременно обсуждают возможность ограничить право национального вето в пользу квалифицированного большинства. Между тем именно механизм вето долгое время сохранял баланс сил внутри ЕС, считают в BZ.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что жесткий стиль управления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вызывает недовольство у многих чиновников Евросоюза.