Москва18 маяВести.Еврокомиссия (ЕК) выстраивает цифровую инфраструктуру, за которую критиковала Пекин и Москву. Об этом пишет газета Berliner Zeitung (BZ).
Отмечается, что пока Москва и Пекин совершенствуют инструменты цифровизации, Брюссель пытается найти похожие решения. При этом риторика резко меняется: достижения РФ и КНР - это "угроза" принципам демократии, внедрение аналогичных механизмов в ЕС - это способ обеспечить устойчивость и сохранение "европейских ценностей".
Собственная платежная платформа, собственная социальная сеть, собственная разведывательная служба, собственное приложение для цифровой идентификации - то, что раньше ассоциировалось с Китаем или Россией, теперь создается в Брюсселеговорится в материале
Издание также обратило внимание на то, что в Брюсселе, заявляя о соблюдении принципов демократии, одновременно обсуждают возможность ограничить право национального вето в пользу квалифицированного большинства. Между тем именно механизм вето долгое время сохранял баланс сил внутри ЕС, считают в BZ.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что жесткий стиль управления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вызывает недовольство у многих чиновников Евросоюза.