Еврокомиссия заявила о готовности к переменам в ответ на ультиматум Мерца Фон дер Ляйен ответила на ультиматум Мерца

Москва28 апр Вести.Европейская комиссия (ЕК) готова к переменам в бизнесе и намерена предложить такие перемены, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен после того, как консервативный блок канцлера Германии Фридриха Мерца выдвинул ей ультиматум, пишет издание Politico.

Европейские компании должны стать более конкурентоспособными на мировом рынке, отметила фон дер Ляйен.

Мы полны решимости добиться перемен, чтобы быстрее и успешнее создать в Европе среду, в которой компании могли бы расти и развивать мировую конкурентоспособность приводит Politico слова главы ЕК

Ранее Politico сообщило, что консервативный блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) намерен предъявить главе ЕК жесткий ультиматум, связанный с сокращением бюрократического контроля и регулирования со стороны Брюсселя.

Одно из ключевых предложений заключается в создании особого надзорного органа, который получит право налагать вето на любые новые законопроекты ЕК.