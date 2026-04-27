Москва27 апр Вести.Немецкий консервативный блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) намерен предъявить главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен жесткий ультиматум, связанный с сокращением бюрократического контроля и регулирования Брюсселя. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

Встреча состоится 27 апреля в Берлине на заседании руководства консервативной партии канцлера Фридриха Мерца, куда приедет и сама фон дер Ляйен. Согласно предварительным материалам, подготовленным к обсуждению, немецкие политики представят руководителю ЕК 27 требований. Одно из ключевых положений предполагает создание надзорного органа, который получит право налагать вето на любые новые законодательные инициативы от Европейской комиссии.

В качестве альтернативы рассматривается расширение полномочий существующего Совета по нормативной проверке, который сейчас выполняет лишь консультативные функции. Реализация этих предложений потребует изменений в основных учредительных документах Европейского Союза.

Немецкие консерваторы также настаивают на более узком толковании полномочий институтов ЕС и призывают страны-члены пересмотреть численность персонала в европейских структурах, что может привести к сокращению штата.

По информации Politico, несмотря на то что Урсула фон дер Ляйен сама является членом ХДС и ранее считалась союзником канцлера Мерца, в Берлине растет нетерпение из-за недостаточной скорости проводимых реформ. Ранее Мерц выражал недовольство увеличением задолженности в формировании долгосрочного бюджета ЕС на период с 2028 по 2034 год, подчеркивая необходимость снижения расходов.

В прошлом году в Европарламенте уже пытались инициировать процедуру вынесения вотума недоверия Еврокомиссии под руководством фон дер Ляйен.

Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Евросоюз платит высокую цену не за энергодефицит, а за глупость бюрократии в Брюсселе.