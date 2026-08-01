Москва1 авг Вести.Бизнес-схема по реализации Рогунской гидроэлектростанции (ГЭС) в Таджикистане может сорваться из-за плохой погоды. Об этом журналисту ИС "Вести" Роберту Францеву рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

По его словам, Таджикистан планирует окупить большие затраты на строительство станции за счет выработки и экспорта электроэнергии, но этот расчет может не оправдаться и приведет к финансовым трудностям.

Количество осадков в год, сезонные явления, засухи, маловодные зимы – это все риски для гидроэнергетики. В случае с Таджикистаном, то здесь добавляется и сейсмическая опасность. Если воды будет не хватать, и она не будет работать, то это экономические проблемы. А после того, как она будет запущена и если вдруг она не выйдет на значимые параметры и так далее, то получится, что вся бизнес-схема по реализации Рогунской ГЭС окажется несостоятельной. И встанет вопрос: а как отдавать кредиты? Таджикистан [пойдет] ва-банк. Большие затраты он хочет окупить за счет большой выработки и возможного экспорта электроэнергии. Расчет на экспорт, он тоже может и не оправдаться, это тоже очень рискованно, потому что в самом Таджикистане очень сильно растет объем потребления электроэнергии отметил Юшков

Эксперт добавил, что Казахстан и Узбекистан не стоят на месте, а напротив, развивают свою генерацию, поэтому не факт, что они могут нуждаться в таджикской электроэнергии.

Ранее сообщалось, что жителей Сербии просят экономить электроэнергию из-за жары. В скором времени в Сербии ожидается рост потребления электроэнергии до 100-105 гигаватт в сутки.