Москва14 апрВести.На второй день акции протеста пилотов группы авиакомпаний Lufthansa в аэропортах Франкфурта-на-Майне и Мюнхена отменено свыше 900 рейсов, информирует телеканал ARD.
Немецкий профсоюз Vereinigung Cockpit ранее объявил о третьей волне забастовок пилотов крупнейшего немецкого авиационного холдинга Lufthansa 13 и 14 апреля. В первый день протеста, по данным профсоюза, было отменено более 700 рейсов.
Во второй день забастовки пилотов Lufthansa снова отменены сотни рейсов.
Уточняется, что на вторник не предусмотрены забастовки в дочерней структуре Lufthansa — Eurowings.
Предыдущие, первая и вторая, волны протестов пилотов и бортпроводников состоялись в феврале и марте, когда в аэропортах главных городов ФРГ отменили сотни рейсов.