Москва15 мая Вести.Несколько сотен пригородных автобусных рейсов отменили в Хельсинки из-за угрозы атаки беспилотников, сообщает Yle.

Угроза атаки дронов сегодня (15 мая. – Прим. ред.) утром серьезно повлияла на движение транспорта в Хельсинки. С 5.00 до 10.00 было отменено 400 рейсов пригородных автобусов, поскольку водители в соответствии с инструкциями остались дома говорится в публикации

По данным журналистов, из-за этого многие жители финской столицы опоздали или вовсе не смогли выйти на работу.

С конца марта в Финляндии неоднократно сообщали об обнаружении беспилотников. 15 мая глава спасательного департамента МВД Финляндии Киммо Кохвакка заявил, что в этот день минимум один дрон залетел в воздушное пространство страны.