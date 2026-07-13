В Хабаровском крае возбуждены дела по факту гибели двух детей в водоемах

Двое детей утонули в Хабаровском крае В Хабаровском крае возбуждены дела по факту гибели двух детей в водоемах

Москва13 июл Вести.По факту гибели двух малолетних детей в водоемах Комсомольска-на-Амура возбуждены уголовные дела, сообщается в MAX-канале Следственного комитета Хабаровского края.

По версии следствия, в обеденное время 9-летний мальчик с друзьями катался на велосипедах по берегу реки Амур. Потом решил искупаться в районе улицы Новаторов. Но не справился с течением и утонул. 9-летняя девочка с подругами гуляла у искусственного карьера в районе промзоны Северного шоссе. Она не умела плавать, поэтому утонула.

По факту гибели двух малолетних возбуждены уголовные дела о причинении смерти по неосторожности отмечается в сообщении

Водолазы МЧС РФ обнаружили тела погибших. Проводится следствие.

Прокуратура Комсомольска-на-Амуре проводит проверку в связи с происшествиями на водных объектах.