Москва13 июлВести.По факту гибели двух малолетних детей в водоемах Комсомольска-на-Амура возбуждены уголовные дела, сообщается в MAX-канале Следственного комитета Хабаровского края.
По версии следствия, в обеденное время 9-летний мальчик с друзьями катался на велосипедах по берегу реки Амур. Потом решил искупаться в районе улицы Новаторов. Но не справился с течением и утонул. 9-летняя девочка с подругами гуляла у искусственного карьера в районе промзоны Северного шоссе. Она не умела плавать, поэтому утонула.
По факту гибели двух малолетних возбуждены уголовные дела о причинении смерти по неосторожностиотмечается в сообщении
Водолазы МЧС РФ обнаружили тела погибших. Проводится следствие.
Прокуратура Комсомольска-на-Амуре проводит проверку в связи с происшествиями на водных объектах.