Четыре человека утонули и один пропал при купании в водоемах Оренбуржья за сутки

Четыре человека погибли при купании в водоемах Оренбургской области Четыре человека утонули и один пропал при купании в водоемах Оренбуржья за сутки

Москва13 июл Вести.Четыре человека утонули, еще один пропал при купании в реках Оренбургской области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону в мессенджере МАХ.

В Орске из реки Урал достали тело ребенка 2020 года рождения. Там же, в районе автомобильного моста, из озера Песчаное подняли тело мужчины 1988 года рождения отметили в сообщении

Женщина 1941 года рождения погибла при купании в реке Зиганнек в Александровском районе, недалеко от села Каликино. Река Сакмара забрала жизнь молодого мужчины 1999 года рождения: его тело нашли в Кувандыкском округе, вблизи поселка Башкирское Канчерово.

На контроле поиски предположительно утонувшего мужчины на акватории реки Урал в Оренбургском районе написали в пресс-службе

Места, где утонули граждане, не были оборудованы для купания.