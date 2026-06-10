Трамп поздравил Пашиняна с победой на выборах в Армении

Трамп поздравил Пашиняна с "убедительной победой" на выборах в Армении Трамп поздравил Пашиняна с победой на выборах в Армении

Москва10 июн Вести.Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой на парламентских выборах, назвав ее "убедительной". Соответствующий пост опубликован на странице главы Белого дома в соцсети Truth Social.

Поздравляю Никола Пашиняна с убедительной победой на парламентских выборах в Армении. Я очень горд тем, что поддержал его кандидатуру на переизбрание говорится в публикации

Американский лидер выразил уверенность в том, что под руководством Пашиняна Армения сможет достичь "уровня величия и успеха", который превзойдет "все самые смелые ожидания".

Парламенсткие выборы в Армении состоялись 7 июня. Партия Пашиняна, которая ратует за евроинтеграцию, не смогла набрать 50% голосов, которые нужны для самостоятельного формирования правительства. Однако фракция получит нужное число мест в кабмине благодаря квоте для нацменьшинств и перераспределению голосов не прошедших в парламент партий.