Пашинян сообщил, что Путин не поздравил его с победой на парламентских выборах

Пашинян рассказал, что Путин не поздравлял его с победой на выборах Пашинян сообщил, что Путин не поздравил его с победой на парламентских выборах

Москва29 июл Вести.Премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что российский президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора, который состоялся 27 июля, не поздравил его с победой на прошедших в республики парламентских выборах.

Нет, не поздравил сказал Пашинян, слова которого приводит ТАСС

27 июля по инициативе Армении между Путиным и Пашиняном состоялся телефонный разговор. Российский лидер акцентировал внимание на том, что Армении необходимо как можно скорее провести референдум по вопросу вступления в ЕС или дальнейшем пребывании в Евразийском экономическом союзе.