"Северный ветер": ВСУ с дорогих пикапов пересаживаются на российские ВАЗы

ВСУ в Сумской области ищут российские ВАЗы, чтобы маскироваться под гражданских "Северный ветер": ВСУ с дорогих пикапов пересаживаются на российские ВАЗы

Москва25 июл Вести.Военнослужащие ВСУ в Сумской области ищут российские автомобили ВАЗ, чтобы замаскироваться под гражданское население, пишет Telegram-канал "Северный ветер".

Отмечается, что российские машины украинские военные предпочитают дорогостоящим пикапам.

Анализ публикаций украинских волонтеров показал, что подразделения ВСУ в Сумской области активно ищут российские автомобили (ВАЗ) для маскировки под гражданское население, предпочитая их дорогостоящим пикапам пишет "Северный ветер"

В Сумской области продолжаются бои. Противник дважды пытался контратаковать подразделения ВС РФ силами штурмовиков 47-й отдельной механизированной бригады, но в результате все украинские националисты были уничтожены.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки "Север" ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Бачевск в Сумской области. В Минобороны РФ подчеркнули, что наши военные ежедневно продвигаются вглубь области, вытесняя противника все дальше от государственной границы.