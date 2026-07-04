В Пермском крае объявлена ракетная опасность Ракетная опасность объявлена в Пермском крае

Москва4 июл Вести.На территории Пермского края объявлена опасность ракетного удара со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщает региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Режим "Ракетная опасность" объявлен на территории Пермского края в 4.53 (местного времени) говорится в канале ведомства на платформе MAX

Ранее ночью 4 июля ракетная опасность объявлялась на территории почти двух десятков регионов России, включая Татарстан, Самарскую, Ростовскую и Нижегородскую области.