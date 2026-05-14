Троллейбус столкнулся с грузовиком в Симферополе

В Симферополе водитель троллейбуса проехал на красный свет и спровоцировал ДТП

Москва14 мая Вести.Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием общественного транспорта в Симферополе.

Как сообщали в пресс-службе МВД по Республике Крым, ДТП мог спровоцировать водитель троллейбуса.

Водитель троллейбуса, 1978 года рождения … регулируемом перекрестке осуществил проезд на запрещающий красный сигнал светофора и допустил столкновение с грузовым автомобилем говорится в заявлении ведомства в мессенджере MAX

В момент столкновения в салоне троллейбуса находился один пассажир. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Судя по кадрам с места инцидента, в результате столкновения грузовой автомобиль перевернулся.