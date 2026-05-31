Минздрав Ингушетии: все пострадавшие при взрыве газа сейчас в тяжелом состоянии

Пятеро пострадавших при взрыве газа в Ингушетии находятся в тяжелом состоянии

Москва31 мая Вести.Все пострадавшие при взрыве газа в сельском поселении Троицкое находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщается в Telegram-канале минздрава Ингушетии.

Ранее стало известно, что при взрыве газа в частном доме в Ингушетии пострадали пять человек: трое детей, двое взрослых.

Состояние всех госпитализированных оценивается как тяжелое. Пациенты получили серьезные термические ожоги пишет минздрав

Уточняется, что несовершеннолетних перевели в Детскую республиканскую клиническую больницу. Специалисты решают вопрос о направлении пострадавших в федеральный ожоговый центр.