Москва31 маяВести.Все пострадавшие при взрыве газа в сельском поселении Троицкое находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщается в Telegram-канале минздрава Ингушетии.
Ранее стало известно, что при взрыве газа в частном доме в Ингушетии пострадали пять человек: трое детей, двое взрослых.
Состояние всех госпитализированных оценивается как тяжелое. Пациенты получили серьезные термические ожогипишет минздрав
Уточняется, что несовершеннолетних перевели в Детскую республиканскую клиническую больницу. Специалисты решают вопрос о направлении пострадавших в федеральный ожоговый центр.