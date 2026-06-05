Москва5 июн Вести.Компания "Иннопрактика" помогает российским компаниям найти экспортные возможности, а также реализовать их экспортный потенциал. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявила первый заместитель генерального директора компании Наталья Попова.

По ее словам, с этой целью "Иннопрактика" открывает технологические хабы за рубежом.

Вот сегодня на ПМЭФ ряд партнеров, с которыми мы работаем по технологическим хабам, они тоже здесь. Это компания Modena из Индонезии, где мы открыли технологические хабы. Это наши китайские партнеры, индийские партнеры. Работают у нас технологические хабы в Китае, в Индии, в Нью-Дели, в Индонезии, в Джакарте сказала Попова

Она добавила, что сейчас ведутся переговоры об открытии технологического хаба в Танзании.

И эти хабы будут работать по принципу одного окна. То есть, когда компания приходит на иностранный рынок, мы помогаем ей не оказаться в этом вакууме, мы ищем контрагентов, партнеров с той стороны, мы обеспечиваем доступ к органам государственной власти, к партнерам по бизнесу, вплоть до открытия счетов и логистических цепочек, то есть мы помогаем компании это все наладить объяснила Попова

Она также рассказала, что в рамках индийского технохаба к настоящему моменту реализуется 21 проект.