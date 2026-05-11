Москва11 мая Вести.Главная задача просвещения - создать интерес к изучению предмета, но хорошим лектором может стать далеко не каждый ученый. Об этом рассказал в интервью ИС "Вести" генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

По его словам, просвещение не стоит приравнивать к изучению науки.

Наука изучается не в просветительских роликах или просветительских лекциях. Наука — это такой процесс познания, и если ты решил погружаться в науку, ты будешь пользоваться очень многими инструментами. Задача просвещения — в первую очередь заинтересовать тебя, мотив создать. Где-то, может быть, заманить, а где-то разрушить стереотип, показать правду, настоящую ценность, достучаться… Для нас … если у тебя появилось побуждение к действию, что-то дополнительно изучить, посмотреть в этой теме, углубиться, ты заинтересовался — вот это и есть ключевой результат. Мы же понимаем, что мы за одну лекцию из тебя ученого не сделаем. И важно создать интерес, а потом, подкрепляя его, сделать его устойчивым подчеркнул Древаль

По словам Древаля, далеко не каждый ученый - хороший лектор, однако реальный опыт специалиста в науке имеет очень большое значение.

Есть в нем очень важная ценность: он говорит о науке не как о чем-то таком теоретическом, как может просто популяризатор рассказывать - он сам ни в чем не разбирается, но красиво рассказывает. Он [ученый] все-таки через это прошел, через себя пропустил, столкнулся со сложностями, это его реальный опыт. Это позволяет создать эмпатию, это очень ценно на лекции. Поэтому часто запрос на практиков, о чем бы мы ни слушали лекцию - ребята хотят слушать практиков отметил Древаль

По его словам, в обществе "Знание" помогают лекторам найти путь к своим слушателям.

Мы помогаем достроить харизму, построить конструкцию выступления, решить вопрос, как это все сложное рассказать так, чтобы и не скатиться во что-то примитивное, но при этом было достаточно понятно сказал Древаль

Также гендиректор общества "Знание" отметил: изучение науки развивает у молодежи критическое мышление, а лекторам для привлечения аудитории важно осваивать новые форматы.